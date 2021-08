James bromea en Twitch: palo a Pitana recordando la Copa América

James Rodríguez apareció este lunes en vivo en su cuenta de Twitch y se puso a jugar FIFA en su consola de videojuegos. Y aunque hubo un momento en el que habló de temas sensibles, como la Selección Colombia, el resto fue bromas y diversión.

Mientras jugaba un partido con el PSG, a James le expulsaron al defensor Presnel Kimpembe por una entrada de atrás; sin embargo, a Rodríguez le pareció injusta la roja para su jugador y tiró: “Pareciera que me estuviera pitando un árbitro que pita todo en contra de Colombia”, y soltó una carcajada.



James continuó: luego amonestaron a Marquinhos y le pitaron un penalti en contra. Y recordó: “Eh, pero está pitando Pitana o qué… ¿se acuerdan?”, dijo el futbolista, trayendo el recuerdo del polémico partido contra Brasil en Copa América, en la que el árbitro argentino se vio implicado con decisiones discutidas.



En otro partido le volvieron a pitar una falta con la que no estuvo de acuerdo, así que James dijo: “Uy, (Ímer) Machado…los que están en Colombia me entienden”.



En otro gracioso momento, James fichó a Marcelo para su equipo, y en la negociación apareció Zinedine Zidane. “Pero si Zidane por qué aparece ahí”…y claro, el chat de su cuenta empezó a reírse del momento.