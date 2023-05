James no descarta ser DT: ya piensa en el futuro y habla de referentes

Desde Ottmar Hitzfeld, quien lo dirigó en el Bayern Munich, hasta Jurgen Klopp, hoy entrenador de Luis Díaz en Liverpool. James Rodríguez dijo admirar a los técnicos alemanes, quienes son sus grandes referentes. Ser entrenador no es algo que haya descartado del todo. Finalmente, ¿se animará?



En medio de la entrevista que concedió a RCN y Win Sports, el '10' colombiano aseguró que todavía tiene fútbol y ganas de jugar, sin embargo, cuando los años le lleguen, podría estar dirigiendo. Empezó a prepararse y tiene grandes referentes.

"El futbolista no está preparado para el retiro. Ser entrenador es una parte que me está gustando un poco, hace poco hice unos cursos cortos y me gusta mucho. Como veo también es bueno, pero si te metes como entrenador es esclavizantes, tienes que estar 24/7 pensando cómo vas a entrenar, cómo debes gestionar a 30 personas", mencionó.



Sobre los técnicos que admira, James mencionó a Julian Nagelsmann, Jurgen Klopp, Ottmar Hitzfeld y Thomas Tuchel. Tiene claro el estilo de juego que le imprimiría a sus equipos. "Me gusta tener el balón pero también tener contraataque. Me gusta Klopp, me gusta Nagelsmann, me gusta Tuchel, todos los entrenadores alemanes. Yo estuve en Bayern con Hitzfeld".



James continuó: "Eran técnicos que les gustaba tener el balón pero cuando les tocaba atacar eran letales", y mencionó que con él como técnico los jugadores calidosos siempre tendrían un lugar. Dardo a quienes lo descartaron en su momento. "Los buenos conmigo siempre tienen que jugar. Si tienes cuatro buenos tienen que jugar. En España con Del Bosque jugaban Silva, Xavi, Busquets, Iniesta, Xavi Alonso, todos juntos".



Y agregó que "Debes tener jugadores buenos y no es fácil. Hay una parte que hablo mucho con compañeros y es que muchos quieren juego rápido, por bandas y se piensa un poco menos. Para mí el fútbol ahora es físico y muy rápido. A unos les funciona, a otros no". Finalmente, James dejó claro que tiene tanque para seguir en las canchas, lo del retiro por ahora no será: "Yo quiero jugar hasta que el cuerpo lo diga. Quiero seguir jugando porque me encanta el fútbol".