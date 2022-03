¿Será cantante? James pasa la página y publica tierno video de su hijo

James Rodríguez sumó este fin de semana una nueva decepción con Al-Rayyan de Catar, al ser eliminado de la Copa del Emir por Al Wakrah, en definición por penaltis.

El equipo no pudo seguir en la competencia que le quedaba, pues en la Liga no ha logrado hacer una campaña consistente para pelear en la parte alta de la tabla. Incluso llegó a estar en riesgo de descenso, el que por fortuna ya logró salvar.



Sin embargo el colombiano no pierde la motivación y la busca ahora en su hijo, Samuel, quien le alegra estos días grises.



James compartió con sus más de 48 millones de seguidores un tierno video de su hijo cantando una canción del artista Camilo.



"Creo que le gusta la canción a Samu, a todo pulmón", dice el orgulloso papá. ¿Será cantante y no futbolista?