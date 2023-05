James Rodríguez enfureció a los peruanos: ‘Somos mucho mejores’

James Rodríguez habló con la prensa colombiano luego de cinco años de silencio. Lo hizo con Noticias RCN, en una entrevista en la que habló del presente de su carrera, sus objetivos y sus sueños con la Selección Colombia.



Luego de la no clasificación a la Copa Mundial de Qatar 2022, James espera volver a la Copa del Mundo en 2026, pues no la pasó bien en la pasada cita orbital, al ver que no logró clasificarse con Colombia a su tercer Mundial.



El ‘10’ colombiano atacó al seleccionado peruano cuando quiso hablar de lo mal que se sintió por el fracaso de la Selección, asegurando que había selecciones de peor nivel que llegaron más lejos que el equipo cafetero.



“Tenía ‘tusa’ viendo los partidos del Mundial. Había equipos que no jugaban bien, que uno se preguntaba cómo llegaron al Mundial”, comentó James, quien luego atacó a Perú, cuando estuvo en el repechaje contra Australia, pero no logró clasificarse con Ricardo Gareca como entrenador.



“Me tocó el repechaje Australia vs. Perú en Qatar. Y decía, ¿estos dos equipos cómo van a llegar a una Copa del Mundo?, con todo respeto que se merecen. Perú es un gran equipo, pero nosotros somos mucho mejor; mejor que Australia también”, apuntó Rodríguez.



Eso sí, aceptó las culpas suyas y de sus compañeros en la Selección Colombia, que les impidieron llegar al Mundial de Qatar: “Son cosas que pasan, hicimos las cosas mal. No puede ser que no metamos goles en siete partidos, con tantos jugadores buenos que tenemos, era para que metiéramos dos o tres goles por partido, mínimo”.