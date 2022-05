No es tan fácil ser James: ¿por qué le caen críticas por la Champions?

Muchos creen que es fácil y no. Tener que considerar al milímetro cada palabra puede ser agotador y hasta aburrido, aún para quien puede tener todo y más, como es el caso de James Rodríguez.

Cada vez que habla crea una revolución y él lo sabe y ha aprendido a usarlo a su favor. Pero a veces desgasta no poder decir simplemente lo que está pensando sin que lo aplaste un alud de críticas.



Va un ejemplo: “Mirá que Liverpool está andando por un buen momento y tiene jugadores fantásticos. Está Luchito Díaz ahí. Es una parte que jala”, dijo en la plataforma Twitch. “Quiero que Lucho gane, pero jugué en el Real Madrid, tengo excompañeros allí y quiero mucho al club. Entonces no sé”, añadió hace un par de días.



Pues adivinen: tuvo que salir a aclarar lo que quiso decir, porque los hinchas del Madrid no quedaron contentos: "Si yo decía que por el Real Madrid iban hablar que lucho que porque no apoyas al colombiano, si yo decía una cosa que por el Real Madrid no tiene nada que ver, el RM es un club que le tengo cariño, un club que llevo en mi corazón, es un club que quiero mucho", explicó.

Para seguir en la tarea de congraciarse, dijo que prefiere a Modric que a De Bruyne y que no entendería que Karim Benzema no gane e Balón de Oro: "Se lo tiene que llevar quien más, Karim se lo tiene que llevar. Para mi es el ganador del Balón de Oro esta haciendo una temporada increíble de mucha calidad y así pierda o gane esa final tiene que ganar el Balón de Oro", dijo.

¿Crees que Benzema se lleve el Balón de Oro?

¿Suficiente para calmar las críticas? Tal vez no. En su caso nunca es suficiente. Es lo bueno y lo malo de llamarse James Rodríguez.