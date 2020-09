Shannon responde a las ofensas: tiene a James para que la mantenga

Mientras que James Rodríguez se prepara para firmar su contrato con Everton de Inglaterra, por tres años, y ser anunciado oficialmente como refuerzo de Carlo Ancelotti; su novia, Shannon de Lima, tiene que lidiar con las ofensas de algunas personas en su cuenta de Instagram.



Un usuario de la red social, identificado como Fabián Cermeño, lanzó todo tipo de palabras ofensivas contra la modelo venezolana. Incluso, le dijo que James la mantenía y otro tipo de disparates que buscaban ofuscar a la novia del futbolista colombiano.



“Esa mujer usa mucho photoshop en sus publicaciones”, comentó el usuario en una de sus fotografías publicadas en Instagram. “Aquí se ve sin Photoshop y la verdad, un cuerpo que no inspira nada. Ni glúteos tiene…Pero como todos sabemos que a ella lo único que le gusta es un hombre que la mantenga. Pobre James Rodríguez, no sabe en lo que cayó”, siguió el ofensivo hombre.



“Que se lo digan Mark Anthony, Coco Sosa, Canelo… “Sin contar todos los novios que tuvo en Venezuela!”, finalizó el usuario.



Shannon, con buen genio, respondió: “Pues así sin Photoshop es que me tiene todos los días… ¡Y mucho amor tengo! Qué problema, ¿cierto? Besitos y sí, sí sabe. Ya dos años, se sabe mucho”.