Hincha croata rompería el corazón de sus fans: ¿estrella la conquistó?

Sus profundos escotes y sus trajes ceñidos le costaron la expulsión de los estadios en el Mundial de Catar, al que acudió vestida con los colores de su natal Croacia como una hincha más. Perder, en su caso, fue ganar mucho: pasó a tener 3,5 millones de seguidores en Instagram y a codearse con varios famosos.

Precisamente en ese nuevo rol de celebridad acaba de estar en Miami, donde coincidió con varis estrellas del cine y la música y no perdió ocasión de pedirles fotografías. Una llamó especialmente la atención y disparo rumore que rompería el corazón de sus nuevos seguidores: ¿la flechó un artista?

El tema arrancó por una foto que ella le habría pedido al reconocido cantante Drake en un restaurante en Miami. Él no solo accedió sino que posó muy sonriente y muy agarrado a la cintura de la ex Miss Croacia.



Esta fue la imagen:

Si el objetivo era un instante de fama, lo logró pues Drake tiene más de 120 millones de seguidores. Pero ¿habrá algo más? Ojo a los sensuales posteos de la croata que se robó el show en la Copa Mundo: