Iván René Valenciano confesó que tuvo recaída en el alcohol

El exfutbolista de la Selección Colombia, Iván René Valenciano fue detenido por las autoridades de Estados Unidos, luego de haber sido sorprendido por manejar en estado de alicoramiento Weston, Florida y se le fue reseñado e impuesto cargos en su contra.

Luego de salir de la cárcel, Valenciano ofreció una entrevista con Blu Radio y aclaró lo que le sucedió en Estados Unidos y confesó que duró cinco años sin consumir alcohol, pero quería tomar en una reunión familiar, pero eso le terminó pasando ese percance que lo llevó a estar en la boca de todos.



De igual manera, el 'Bombardero' aseguró que si no hubiese tomado, no le habría pasado eso y que en Estados Unidos está de manera legal, pero le suspendieron la licencia de conducción y deberá seguir en proceso. Además, dejó una reflexión sobre los problemas de alcohol que siempre han marcado su vida.



La verdad de lo que pasó: “Salí a comer con mi familia. El domingo normal. Me tomé unos tragos y el lunes salí de la casa y me estrellé. Fui a la corte y salí de eso. Ni estaba entrenando niños, ni iba para ningún entrenamiento".



Negó que llevara alcohol en el vehículo: “No llevaba botellas de trago en el carro. El nivel del grado de alcohol no se sabe. El Tribunal decide y salí con fianza. Tengo que presentarme en un sitio como prueba y me suspendieron la licencia durante tres meses”.



Recaída en el alcohol: "Volví a tomar porque era algo que quería en su momento, de divertirme, pero es algo que no tiene por qué cambiar mi vida. Durante un tiempo lo dejé, construí una vida y sigo construyendo una vida".



Además, agregó: "La gente está equivocada que cuando uno deja de tomar durante cinco años, uno ya dejó de tomar. La situación del alcohol siempre va a estar".



Tiene residencia en Estados Unidos: “Tengo seguro social, permiso de trabajo. Tengo todo. Mi esposa es ciudadana americana y tengo los papeles en regla. Estoy legal y no tengo problemas. Llevo más de cinco años de vivir acá y no tengo esos problemas”.