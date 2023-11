Iván René Valenciano: está libre y esposa dio detalles de su arresto

Iván René Valenciano fue detenido este lunes por las autoridades de Estados Unidos, luego de haber sido sorprendido por manejar en estado de alicoramiento Weston, Florida y se le fue reseñado e impuesto cargos en su contra.

Pese a ello, la esposa del ‘Bombardero’, Ety Parada, entregó detalles sobre el incidente que vivió el exfutbolista de la Selección Colombia y en declaraciones al Heraldo de Barranquilla, contó detalles sobre lo que en verdad sucedió.



“Tuvo el accidente llegando a la casa, en Weston, Florida. Se chocó al entrar a un shopping center. Venía otro carro y lo impactó por el lado del pasajero. Lamentablemente, el día anterior habíamos asistido a una reunión familiar donde él había ingerido alcohol. En ese momento, en la sangre todavía tenía rezagos de alcohol”, mencionó Ety Parada.



Además, agregó: “Entonces, cuando le hicieron la prueba, le salió. Usted sabe cómo son las leyes de este país, que todo es muy estricto. Entonces, los policías vieron necesario traerlo a un sitio de detención. Pero lo más importante es que está bien, no pasó nada, no pasó a mayores”.



Desmintió consumo de drogas



Luego de la polémica desatada, Ety Parada dejó claro que él no consumía ninguna droga y fue sometido a exámenes médicos, donde sólo se le halló alcohol.



“La gente que está hablando que él estaba con drogas, no, no, para nada. Iván René es una persona que no consume drogas. Aparte de eso, de que le encontraron rezagos del alcohol del día anterior, pues él también está medicado. Entonces, algunos medicamentos también hicieron mucha fuerza para que el examen saliera positivo”, dijo Parada.



Por último, la esposa confesó que ya se encuentran en casa y que Iván René Valenciano quedó puesto en libertad.



“Queda libre de todo. Y ahora vamos a empezar un proceso, pero la verdad, si tuviera cargos fuertes, no saldría ahorita”, finalizó.