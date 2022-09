Emotivo mensaje de Valenciano: ‘Gracias a Dios por tenerme con vida’

Iván René Valenciano reapareció luego de conocerse los padecimientos de salud que ha sufrido en los últimos días, en Bogotá.



Todo empezó hace una semana, cuando no pudo volar de la capital colombiana a Barranquilla, debido a un fuerte dolor en su pecho. En pleno avión fue atendido y trasladado de inmediato a una clínica cercana. Luego de exámenes que descartaron problemas cardiacos, salió para su casa, pero no pudo viajar.



Luego volvió por urgencias a los dos días, y allí fue tratado por una hipertensión arterial que lo tuvo hospitalizado por varios días. Sin embargo, envió un mensaje desde su hogar a través de las redes sociales.



“El motivo de este video es agradecerle a Dios, al altísimo, por tenerme con vida. Y bueno, ir recuperando la salud poco a poco. Agradecerles a mis amigos, a mi familia, a la gente que me llamó, y al personal de salud de la Clínica Colombia, de Colsanitas”, dijo Valenciano en una publicación en sus redes sociales.



“Si no hubiera sido por ellos, por la atención que me dieron, seguramente no estaría acá mandándoles este video a todos ustedes”, añadió.



Al final, el exdelantero dijo: “Bueno, agradecerles. Espero verlos muy pronto, ojalá lo más rápido o, si no, cuando Dios lo decida”.