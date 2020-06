César Augusto echa al agua a Iván Mejía y lo acusa de borracho (audio)

Las pullas entre César Augusto Londoño e Iván Mejía habían mermado en las últimas semanas luego de que el segundo llamara sepulturero al primero y se generará una ola de críticas públicas entre sí. Sin embargo, la polémica se reavivó por cuenta del actual director del programa El Pulso del Fútbol.

En el programa del 2 de junio, Londoño contó algunas anécdotas de su trayectoria. En medio de ese relato recordó cuando tuvo que salir del aire porque su compañero estaba borracho.

“Una vez me tocó sacar un amigo que estaba borracho en un programa de radio en Caracol para evitar que dijera cosas desafortunadas. Sucedió en El Alargue, cuando lo dirigía don Diego Rueda", recordó.

Aunque César Augusto Londoño no mencionó a Iván Mejía, es claro que hacía referencia a su excompañero de trabajo. El hecho sucedió el 6 de junio del 2013 en Argentina, pues el equipo se había trasladado a ese país para el partido contra Argentina por las Eliminatorias al Mundial de Brasil.

En aquel momento, ambos participaron de El Alargue e Iván Mejía y dio una opinión sobre los jugadores de aquel momento como Macnelly Torres, Mario Yepez, Cristian Zapata, entre otros

“No me demuestre esa ignorancia, no me joda, no me demuestre esa ignorancia. Respéteme en los términos futbolísticos", le dijo Mejía a César Augusto.

“Voy a decir una cosa y sé que me va a 'madrear' todo el mundo. A mí no me gusta Macnelly. Yo quiero a Macnelly para Barranquilla, no lo quiero aquí, 'se me arruga', no quiero a Macnelly", añadió Iván Mejía.

En aquel momento, Iván Mejía señaló que no estaba trabajando bajo los efectos del alcohol en aquel programa, aunque entre los seguidores quedó la sensación de que sí, la misma que confirmó ahora César Augusto Londoño.