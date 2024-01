Iván Mejía explotó por la salida de Lucas González de América

Iván Mejía Álvarez volvió a criticar lo que pasa en América de Cali, luego de la salida del técnico Lucas González. A pesar de que estuvo en contra del entrenador, también lo ha sido de Tulio Gómez, su máximo accionista, y la forma como maneja el club escarlata.

Así, el periodista, reconocido hincha americano, explotó en sus redes sociales por la sorpresiva decisión de sacar al entrenador. ¿Cambió de opinión respecto a Lucas? No, pero tampoco perdona que el club este de bandazo en bandazo.



“Bandazo va… bandazo viene. La congruencia no existe. No me gustaba Lucas. Tampoco me gustan los procedimientos veleidosos. La tienda del vecino está mejor administrada. Es la plata de ellos, dirán. Es ‘nuestro sentimiento’ por una pasión, América, digo yo”, fue la crítica de Mejía Álvarez.