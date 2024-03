Iván Mejía, con momentos de depresión y soledad: ‘No lo deseo a nadie’

Iván Mejía Álvarez se retiró de los medios de comunicación en 2019, pero cinco años después de despedirse, sus opiniones siguen vigentes en las redes sociales, pues maneja una cuenta en ‘X’ (Twitter) que tiene más de medio millón de seguidores.



El comunicador vallecaucano completó 50 años de carrera, y decidió irse a vivir a Cartagena, para disfrutar de su familia, el golf y de una vida más tranquila, alejado del fútbol, la pantalla y el micrófono.



Sin embargo, para Mejía Álvarez no todo ha sido color de rosa, y confesó que luego del retiro ha vivido momentos difíciles, como la separación de su esposa, y ha tenido episodios depresivos en los que se ha sentido solo.



“Me he sentido depresivo en algunos momentos. La ‘depre’ es algo que no se lo deseo a nadie, cuando te entra ese sentimiento es bravo“, confesó Iván en el programa ‘Se Dice De mí’, de Caracol Televisión.



El analista, de 73 años, añadió: “A ratos me siento muy solo, pero eso fue lo que escogí y tengo que saberlo llevar. No conozco a nadie que siempre sea feliz, no conozco a nadie que siempre sea triste”.



Iván Mejía también reveló que en sus momentos de soledad ha tenido pensamientos que no van con la realidad, y ha encontrado enemigos donde no los hay.



“Yo soy un hombre solo y a ratos triste. Esos momentos de soledad te llevan a la sobrepensadera. Entonces, cuando llega eso, es fácil no aceptarse a sí mismo y encontrar enemigos que no hay”.



(Ver video desde 39:27)