Irán lo hizo otra vez: volvieron a censurar una transmisión de fútbol

Nuevamente las transmisiones de fútbol en Irán vuelven a llamar la atención, pero esta vez no por el cambio de un escudo, en esta ocasión fue por una decisión más polémica: la transmisión del partido entre Augsburgo y Bayern Munich, en el que los bávaros consiguieron el triunfo por (2-3), fue suspendida ya que el partido iba a ser dirigido por la arbitro Bibiana Steinhaus, una mujer que, además, estaba vestida de forma inadecuada para las normas religiosas del país.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que editar la imagen de la árbitro era prácticamente imposible, la decisión del canal dueño de la transmisión fue sencilla, quitó el partido de su parrilla y se evitó un problema legal ante un hecho en el que no tenían nada que ver.



Esta situación no es la primera vez que se presenta, pues el sesgo religioso ya se había hecho presente con un partido de la misma semana, Manchester United vs. PSG), encuentro en el que para presentar el escudo del club de Old Trafford, durante el resumen, presentaron una imagen del escudo de los años 60 en el que aún no aparecía el diablo dentro de la imagen.