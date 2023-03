Otro matrimonio infeliz: piden divorcio a Hakimi tras presunto abuso

Fútbol, lujo, poder, peligroso coctel que ya ha dejado varios procesos judiciales relacionados con presunto abuso sexual.

El caso más reciente ha sido el del defensor Achraf Hakimi, de PSG y la selección de Marruecos, quien es investigado por la justicia de Francia tras un presunto caso de abuso sexual.



Mientras avanza la investigación, en la que el estelar futbolista se ha declarado inocente, otras consecuencias han comenzado a desarrollarse.



Según el sitio El cierre digital y otros medios españoles, la actriz Hiba Abouk, su esposa y madre de sus dos hijos, ha iniciado los trámites de divorcio hace unas semanas. Afirma la fuente que la relación no estaba en el mejor momento ya que ambos tenían distintas visiones de la vida pero este escándalo ha precipitado la separación.



Se dice que el futbolista habría aprovechado que su mujer pasaba unos días junto a sus hijos en Dubai para salir y terminar involucrado en este presunto delito que investiga la justicia.

El jugador comentó en dicha imagen "lo bueno de la vida", frase que nadie sabe si es por nostalgia o por algún reclamo. Vale decir que Hakimi, elegido en el once ideal de la temporada en la gala de los Premios The Best, acudió solo a la ceremonia.