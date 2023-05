La reivindicación de la Serie A: clubes italianos reinarían en Europa

Las finales europeas ya están definidas tras terminarse los duelos semifinales de la Europa League y Conference League, segunda y tercera competencia más importante del fútbol europeo después de la Champions, donde en esta temporada habrá una liga protagonista como la italiana, donde los clubes de ese país sacaron la cara.

El primer club italiano que selló su clasificación a la gran final, fue Inter de Milán, quien jugará el 10 de junio contra el temible Manchester City en Estambul, en la que los nerazurri no llegan favoritos, pero su experiencia copera podría pesar sobre el terreno de juego.



De igual manera, el finalista de Europa League y fue la Roma de José Mourinho, que contra Leverkusen administró resultado y va por otro título en competencias internacionales con clubes e intentará devolverle el éxito en este torneo que no ganan desde 1991.



Por último, Fiorentina también hizo lo suyo al derrotar al Basilea en la prórroga, logrando derrotarlos 1-3 (3-4 global) y jugará la final de Conference League en el Eden Arena de Praga el 7 de junio de 2023 contra el inglés West Ham, quien no se la dejará fácil a los italianos.





De esta manera, Inter, Roma y Fiorentina, intentarán el hito histórico en competencias europeas, por lo que esperan lograr el triplete como en 1990, temporada en la que Milan ganó la Champions League, Sampdoria la Recopa y Juventus la anterior Copa UEFA.