Ibrahimovic recibe sablazo de excompañero: 'no ha hecho nada este año'

El volante turco Hakan Calhanoglu no le simpatiza a la afición del AC Milán después de haber fichado con el Inter en 2021/22 tras cuatro temporadas como rojinegro. Ahora, el jugador lanzó una durísima crítica al sueco Zlatan Ibrahimovic, a quien apuntó por "no ayudar" a conquistar el título en la liga italiana. Hakan no lo ve como un ídolo y tampoco parece agradarle que su excompañero siga recibiendo reconocimientos.

Todo se dio en una charla con el medio turco Tivibu Spor, donde Calhanoglu se refirió al Zlatan egocéntrico. Duros comentarios que seguramente no le caerán muy bien a 'Ibra'. "Es alguien a quien le gusta llamar la atención. No ha hecho nada este año, no ha contribuido al título y quiere toda la atención de la afición. Él es así, pero tiene que pensar que tiene cuarenta años”.



Los punzantes comentarios del futbolista, de 28 años, fueron más allá. No se guardó nada y estalló al recordar que Zlatan lo mencionó en su libro, donde lo acusó de aprovecharse de la situación de Eriksen en la Eurocopa 2020. "No tiene 18, yo no haría eso si tuviera 40 años. Le respetaba. Escribió sobre mí en su libro y, si no hacía cosas así, sus páginas se quedarían en blanco. Es mejor no responderle".



Finalmente, Calhanoglu quien compartió con Ibrahimovic en su paso por el Milán, destacó que lo respetó cuando jugaron juntos en el AC Milán, pero tal parece que todo cambió y ahora las cosas son a otro precio. Sus palabras hacen eco, especialmente en Italia.