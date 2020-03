Insigne no se guarda, desde el balcón de su casa alienta al Napoli 

En Italia, el gobierno decretó alerta roja por el gran número de contagiados por coronavirus, hecho que obligó a que en muchas ciudades los habitantes optaran por entrar en cuarentena y no salir de sus casas. Tanto los clubes como los jugadores no son ajenos a estas medidas, la situación del país es verdaderamente crítica. Lorenzo Insigne capitán del Napoli, ha tomado la emergencia con calma y en sus redes sociales publicó un video en el que el delantero alienta desde el balcón de su casa al cuadro ‘Partenopei'.

Ante la inminente propagación del virus en Italia, se han tomado medidas estrictas para frenar el contagio, hechos como el cierre de los estadios y la suspensión de los encuentros deportivos, hacen parte de la realidad por la que pasa el país europeo. Varios jugadores han utilizado sus redes sociales para mostrar su apoyo ante la situación y así mismo darle un mensaje de resistencia a los ciudadanos que atraviesan por la complicada situación.

En Italia se han suspendido varios partidos de la Serie A y aún no hay una fecha clara de regreso, pues hasta no tener la situación bajo control, el gobierno italiano no reanudará los eventos deportivos. Hay que recordar que Italia es un de los países con más casos confirmados de coronavirus, hecho que alarma y que presupone un largo tiempo sin fútbol.