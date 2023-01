Influencer se tatuó a Messi y confesó que vive una pesadilla

En días pasados y a modo de celebración por la estrella obtenida por Argentina en el Mundial de Catar 2022, el influencer colombiano Mike Jambs se tatuó las palabras Messi en la frente, D10S en una mejilla y las tres estrellas en la otra.



Sin embargo, días después, el creador de contenido confesó que está arrepentido y que actualmente vive una pesadilla personal y familiar.



“Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso, en vez de traerme cosas positivas, vinieron miles de cosas negativas tanto en lo personal como en lo familiar", comentó de entrada para ‘TyC Sports’.

“Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”, añadió Mike Jambs bastante dolido.



Finalmente, aseguró que tiene decidido quitarse los tatuajes, pero no sabe cómo: "Quiero borrarme el tatuaje, porque mi vida cambió negativamente. No sé cómo es un procedimiento de esos".