¿Qué le pasa a Cristiano Ronaldo? Impactante foto de sus pies

Cristiano Ronaldo tiene 39 años y cada vez que salta al campo de juego con Al Nassr se convierte en figura, logrando anotar siempre goles, demostrando que aún su talento sigue intacto pese a la edad. Sin embargo, en el ‘Bicho’ no todo anda muy bien, pues tantos años activo estarían pasándole factura.

El portugués compartió en una historia de Instagram en la que se le ve en una isla, pero está recostado y muestra la recuperación de sus pies, dejando un mensaje de “recargando”, pero lo preocupante es la forma en cómo los tenía.



El aspecto de sus pies parecía como si estuviesen mutando y súper inflamados, por lo que sería producto de su exigencia como futbolista durante tantos años.



¡Así se ven los pies de Cristiano Ronaldo! pic.twitter.com/MCsdfHuQrz — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) March 18, 2024

En redes sociales no se hicieron esperar las reacciones y muchos quedaron impactados de la forma de los pies de Cristiano Ronaldo y empezó a preocupar a más de un seguidor, pues evidencia que el portugués no está del todo bien en esa parte, aunque otros opinaron que es por descuido personal.



Por ahora, Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado sobre lo que en verdad le pasa a sus pies, pero mientras tanto, el luso se prepara para la fecha FIFA con Portugal, en la que espera estar al máximo nivel para amistosos contra Suecia y Eslovenia.