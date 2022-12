Ni 'tiktokers' ni 'youtubers': la onda en el fútbol es ser 'streamer'

El mundo cambia y el fútbol, contra todo pronóstico, también. Y sus protagonistas han empezado a explorar otros escenarios, antes y después del retiro, y han cedido ante la onda de la modernidad.

El último en hacerlo es Iker Casillas, ex campeón mundial con España y ahora en roles distintos, como imagen de marcas y como estrella de redes sociales. Así, tal cual. Como tuitero tiene más de 9 millones de esguidores, otros tantos en redes sociales y además ya es una leyenda en Tik Tok, donde publica divertidos videos incluso bailando y haciendo bromas.



A sus 41 años, divorciado y exitoso, parece vivir una segunda juventud en la que no cierra las puertas a ninguna iniciativa. La última a la que cedió es el popular Twitch en el que estrena su faceta de streamer.



"Me habéis convencido. Nueva aventura aquí en Twitch", anunció el portero español en una publicación en Twitter junto a un vídeo en el que salía bailando. Y en el debut tuvo un directo con más de 6 mil seguidores, durante el draft de los futbolistas que lo acompañaron en el "K1 Fútbol Club" de la Kings League, otra idea online muy popular.



Y es que Casillas no es el primero que revoluciona con este tema del streamer. De hecho sigue los pasos del ex DT de España, Luis Enrique, quien causó conmoción con sus transmisiones en medio de la concentración de la selección en el Mundial de Catar, del que fue eliminado en octavos de final, una de las principales decepciones de la Copa Mundo.

​

Son muchos los técnicos y futbolistas que han entrado en esa onda, que es una conexión sin filtro con los aficionados y sin pasar por las preguntas incómodas de los periodistas. El gana-gana que se impone, para bien y para mal, en el deporte.