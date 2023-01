¡Se cansó! A Ibai, Piqué y toda su corte, Casillas los manda al carajo

¿Usted también tiene días en que se siente harto, casi hastiado de tanta estrella de redes sociales? ¡Ya tiene algo en común con el ex campeón mundial Iker Casillas!

Al ex arquero de Real Madrid, que lo ganó todo, vale recordar, lo tienen cansado los mensajes e invitaciones de auténticas vedettes que lo quieren tentar para sus proyectos. Y a todos, al unísono, los mandó literalmente al carajo.



El tema es así: la existencia de la Kings League, un invento similar al fútbol en el que están, entre otros, Ibai Llanos, Gerard Piqué y el propio Casillas, además de varios reconocidos youtubers o ex futbolistas, ha comenzado a ganar audiencias récord en Twitch con sus competencias. Hasta ahí, todo normal, pues Iker se ha mostrado siempre abierto a esas iniciativas novedosas en redes.



Aquí, los capitanes o dueños de equipos, todos famosos influenciadores, se encargan de fichar a estrellas para que el equipo suba de nivel y les pagan, según Ibai Llanos, a todos lo mismo por elegir uno u otro equipo. Ahí se complica la historia.



Como Ibai es de los más populares y acaba de tener refuerzos como 'Chicharito' Hernández, habría ido por Casillas, al parecer con mucha intensidad: “Me voy a cagar en la madre que me parió”, dice el ex arquero en un audio divulgado por Llanos. “¡Qué cojones es todos los días cada vez que dejo el teléfono 259 mensajes. Estamos fatal de la puta cabeza”, afirma.



Llevo sin superar este audio desde las tres de la tarde. pic.twitter.com/GYidD9Eo0W — Ibai (@IbaiLlanos) January 6, 2023

La competencia había hecho que el youtuber se fuera de largo con palabras de grueso calibre, que en todo caso muchos respaldaron en las redes sociales, alegando que debería existir un límite en esta onda de fama y reconocimiento desmedido. Por supuesto, con Piqué de por medio, la competencia sufriría cambios y eso tendría tensos a algunos como Ibai. Pero sí que vale la furia de Casillas como reflexión: ¿y si mejor se compran una vida?