Conmovedor: jugador le dedicó gol a Andrés Balanta en Mundial Sub-20

La Selección Argentina Sub-20 derrotó sin piedad 5-0 a Nueva Zelanda en la jornada 3 del Mundial juvenil y lograron sellar el primer lugar del grupo A, al sumar nueve puntos en la clasificación.

Tras un primer tiempo de lucidez, Argentina ganaba sin problemas por tres goles a cero tras los goles de Ingnacio Maestro Puch, Gino Infantino y Luka Romero. Además, en el complemento la fiesta la completó Brian Aguirre y Alejo Veliz.



Sin embargo, el que acaparó todas las miradas fue Ignacio Maestro Puch, quien luego de terminado el partido otorgó una entrevista para DSports y mostró una camiseta con una foto del fallecido futbolista colombiano Andrés Balanta. Además, al lado de la imagen tenía un mensaje impreso que decía “siempre en nuestros corazones hermano querido”.



“Le quería dedicar el gol a la familia y también a Andrés, que está apoyando desde arriba. Pensaba mostrar la remera pero no sabía si me iban a amonestar. Siempre lo tengo presente porque era una gran persona. Sé que me está apoyando desde arriba, desde donde me esté mirando. Él era humilde, feliz. Lo quiero mucho", dijo Maestro Puch mientras sostenía la camiseta.



Me conmovió. Ignacio Maestro Puch le dedicó a Andrés Balanta el gol que le hizo a Nueva Zelanda.



"Está él apoyándome desde arriba. Era una persona humilde y feliz. Y lo quiero mucho desde donde esté mirando".



​Cabe recordar que Andrés Balanta fue compañero del juvenil de 19 años Ignacio Maestro Puch en Atlético Tucumán y este homenaje deja entrever la buena relación que tenía la joven estrella con el exdefensor colombiano.