¿Quiénes eran las mujeres que estaban con Freddy Rincón en accidente?

Pasó una semana desde el accidente de tránsito, en cercanías al estadio Pascual Guerrero, que acabó con la vida del ídolo del fútbol colombiano, Freddy Rincón.

Un conmovedor adiós en su natal Buenaventura, en el estadio caleño y toda suerte de homenajes en el último clásico entre América de Cali y Deportivo Cali, además de otros en distintas canchas del país, fueron la muestra del enorme pesar que causó su repentina muerte.



Pero después de ese espacio para la emotividad y el luto, ahora es momento de atender a las peticiones de la familia, que esperan una explicación a las circunstancias, no del todo claras, que rodeador el accidente.



Y eso eso están la Fiscalía y las autoridades de tránsito y policía del Valle del Cauca que atendieron la emergencia y tuvieron contacto directo con los protagonistas.



Las primeras versiones, citadas por el diario El Tiempo, hablan de tres acompañantes de Rincón en el camioneta Ford que chocó violentamente contra un bus alimentador del sistema Mío. Uno de ellos, quien abordó un taxi instantes después del accidente, no ha sido identificado. Pero las dos damas que lo acompañaban sí han sido relacionadas ya con las investigaciones.



¿Quiénes eran y por qué estaban con Freddy Rincón en la madrugada del pasado lunes? Se trata de María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43. Esta última estaba en la casa del músico Harold Saa, donde el exfutbolista estuvo el domingo hasta las 11 de la noche, según

le dijo el artista al diario El País.



"Diana Lorena es la mamá de una ahijada mía, a la que le cantamos el cumpleaños ese mismo día. Ella iba con el grupo que salieron, creo que a El Bronx, la discoteca, porque Freddy la invitó, junto a los demás", declaró.



"Ella es la que sale en un video gritando ‘señor, no, no’, pidiéndole a alguien que se arrimó al accidente que no grabara... Está muy mal después de todo lo ocurrido, solo llora y llora y no ha contado nada al respecto", concluyó.



Sobre Patiño, el músico comentó: "entiendo que fue alguien que conocieron allá (en la discoteca) porque las dos muchachas que vinieron con Freddy se pusieron celosas cuando él empezó a hablar con alguien y se fueron. Creo que ella puede ser la persona con la que hablaba Freddy".



Rincón llegó a la Clínica Imbanaco con heridas muy graves y, aunque se le practicó una cirugía, no logró recuperarse y falleció el pasado miércoles, cerca de la medianoche. Fue el único herido entre las cuatro ocupantes del vehículo.