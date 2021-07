Divertida propuesta de Ibai Llanos tras enterarse que Messi está libre

Sin duda alguna, la noticia del momento es Lionel Messi. El astro argentino a día de hoy es jugador libre, tras no conocerse nada respecto a su renovación con el Barcelona.



Evidentemente se han generado comentarios de todo tipo en redes sociales y como es de esperarse las bromas abundan.

El reconocido streamer Ibai Llanos aprovechó la coyuntura para jugarle una divertida broma a sus seguidores de Twitter con el astro argentino como protagonista.



El español publicó una captura de pantalla del que sería su chat privado con ‘La Pulga’. Allí le pregunta: “Messi ahora que no tienes equipo quieres venir a nuestra casa a stremear”, y el jugador supuestamente responde con un “todo piola espérenme allá” junto a una foto en el avión.



Como era de esperarse, la publicación se llenó de likes y todo tipo de comentarios. Varios creyeron lo que supuestamente ocurría y no es para menos, en varias ocasiones Sergio Agüero ha revelado que habla con Messi justamente de Ibai y todo el mundo de los streamers.



Ya con el pasar de las horas, los mismos usuarios cayeron en cuenta del ‘troleo’ viendo unos cuantos detalles: Lio a día de hoy no tiene barba, en la foto aparece sin tapabocas...



Gran broma del influencer, que de paso aprovechó para subir un video a su canal de Youtube para aclarar, por si hacía falta, que todo era una simple edición...