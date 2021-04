Fuerte pelea entre periodista argentino e Ibai: hasta Agüero se metió

El reconocido streamer español Ibai Llanos volvió a ser noticia... Esta vez no fue por una de sus entrevistas con estrellas del fútbol mundial sino por las críticas que recibió desde territorio argentino.



Gustavo López, periodista, ‘ninguneó’ al también youtuber por el contenido que sube a su canal ‘Charlemos tranquilamente’ y aprovechó para tirar un dardo Sergio Agüero, quien es amigo y recientemente fue entrevistado por Ibai.



La respuesta del europeo no tardó en llegar a través de un stream por Twitch e incluso el mismo Agüero se mostró sorprendido por todo el despelote... Redes sociales incendiadas.

“¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso... ¿Quién es Ibai? Ahora esta de moda hablar con Ibai, el streamer gamer... ¿Agüeron con quién habló? Yo lo llamé a Agüero para hablar y dijo: ‘No ya la vamos a hacer, Gusti’... Ibai me ganó, ya me gana Ibai, me tengo que retirar, muchachos”, fue lo primero que dijo López en de radio ‘La Red’.



Más adelante las críticas continuaron: “Me molesta que sea algo recurrente hablar con Ibai. ¿Seis millones de seguidores tiene? Está bien... Si vos me decíos que yo en vez de hacer siete horas de aire, dos horas en radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional #1 de deportes, volver acá a hacer tres horas, hacer 23 puntos y soy un boludo; Ibai, por estar al peo en la casa todo el día, hoy es el #1... No, me voy”.



“Los jugadores nuestros hablan con los poderosos, los que ganan guita... nosotros que somos humildes y ganamos poca plata, en pesos, somos giles... No sabe nada y encima saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala. A nosotros nos orinan arriba de un puente... Antes me ganaba la nota Niembro, Bonadeo, ahora me la gana Ibai”, culminó.



El español no se quedó callado y en Twitch habló del asunto: “No te conozco de nada, un saludo a ti y a toda la radio argentina, honestamente no tengo nada contra ustedes, de hecho no les conozco de absolutamente nada... Precisamente por estos videos es por los que el Kun Agüero y Dybala no quieran ir a sus programas...”.



Incluso quiso repasar sobre cómo inició su vida en el stream: “Yo empecé a hacer directos fichando por G2. Empecé a tener un montón de gente viéndome en los directos que nunca había hecho y los jugadores se empezaron a interesar en este mundillo porque ellos me seguían antes que a mí. Por eso quieren venir a mi canal y jugar conmigo. Se lo pasarán mejor que yendo a programas como el suyo, Gustavo López. Yo no les meto ningún tipo de presión, ni les he pagado nada, ni hemos acordado nada. Todo surge mediante mensajes de Instagram que es: ‘¿te apetece? Si, ven’ y ellos también me ofrecen cosas que me apetecerán o no. Es tan simple como eso”.



Por último, y muy a su estilo, apuntó contra el periodista de forma irónica: “Pero por favor, Gustavo. No estés tan ardido, si Dybala no quiere ir contigo pues baja un poco de nivel. No vayas a un delantero de la Juventus, llama quizás a un delantero de tu nivel, Gustavo: de tercera división keniata. Pregúntaselo a ver si quiere ir a tu programa de ESPN con 6.4 de ratio, pero a mí déjame tranquilo”.

La discusión llegó a tal punto que se viralizó rápidamente en redes sociales y se hizo tendencia mundial. Incluso Agüero, implicado en la crítica de López, le escribió a Ibai por Twitch que no entendía nada de lo que pasada y otros personaje conocidos como Coscu y Goncho lo defendieron...

Incluso después, el periodista lo invitó a su programa de ESPN y no perdió oportunidad para tirarle de nuevo: “¿Tú no eres de Boca, Gustavo? -Yo no digo de qué equipo soy- No tienes nada bueno, Gustavo”.



Así mismo, López terminó su programa reitarando sus disculpas: “Otra vez, si te molesto te pido disculpas. Es de buenas personas pedir disculpas sí se equivocó y bueno tenés que hacer más notas porque si hacés más, salen en mi programa”.