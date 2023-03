Hijo de Grondona le reclama a Messi: ‘Debería agradecerle a mi padre’

Fueron días espectaculares los de la doble fecha FIFA para el seleccionado argentino, que recibió el cariño y la gratitud en su país por salir campeón del Mundial de Qatar 2022.



Homenajes, partidos amistosos que fueron una fiesta, reconocimientos y hasta el reconocimiento de la AFA a Lionel Messi, el símbolo del título de la Albiceleste, que rebautizó el predio que tiene en Ezeiza con el nombre del capitán, que llevaba el recuerdo de Julio Grondona, expresidente de la AFA.



Así, Humberto Grondona, hijo mayor del fallecido dirigente, se refirió al tema con declaraciones polémicas.



“Me gustaría que un día este chico (Messi), el más grande de todos, diga: ‘Yo tengo que agradecerle a Julio (Grondona) porque por él estoy jugando en la selección argentina”, expresó en primer lugar quien fuera entrenador de los seleccionados juveniles argentinos entre 2013 y 2015.



También dijo. “A mí me importa un pito que le cambien el nombre. Acá hay cosas puntuales, el capitán de nuestro equipo, el mejor jugador del mundo, que tuvo que ganar un Mundial porque no lo decían, juega en Argentina porque a un señor se le ocurrió hacer un partido para que pudiese jugar para la Argentina, es simple. Es simple. Después que le cambien el nombre 20 veces”, cerró, en relación al amistoso que se armó en el año 2004 para que Lionel Messi se pusiera por primera vez la camiseta de la selección. Grondona habló en el canal de YouTube del periodista Flavio Azzaro y el expresidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler.



Pero además, Grondona citó el ejemplo cercano de Mateo Retegui en la selección de Italia: “Que Messi esté en la selección argentina no fue una decisión del técnico, fue una decisión de mi padre. El día de mañana Mateo Retegui pasa a ser el goleador de Italia, te juega una final contra Argentina y te la gana... Alguien tiene que hacerse responsable de eso. Retegui es el goleador de tu liga. Esas son cuestiones del técnico, pero que el presidente de la AFA tiene que hacer esa observación”, comparó.



"Humbertito":

Por las declaraciones de Humberto Grondona sobre Lionel Messi pic.twitter.com/kj7g6T6USy — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 28, 2023

La Nación

Argentina

GDA