Ex de Hulk, dolida con su sobrina: 'es como enterrar viva a una hija'

Las imágenes de Hulk, abrazado con su esposa Camila, quien sostiene las imágenes de una ecografía y luce radiante de felicidad, se celebrarán en las redes pero no en su familia.

La bella rubia es sobrina de la exmujer del futbolista, Iran Angelo, un romance que, como ella misma contó en una entrevista, la hace sentir como "si hubiera enterrado viva a una hija".



El delantero del Atlético Mineiro, de 35 años, terminó su relación de 12 años con Iran Angelo en julio de 2019, se casó con la sobrina de ella y ahora esperan un hijo. Ni el mejor guionista de telenovela brasileña se habría atrevido a tanto.



Hulk a Iran tienen tres hijos y la situación nueva con Camila ha alejado a la familia. Según recuerda Record, la mujer le contó a Marca: "Me despierto y me voy a dormir sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esta niña desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacerlos realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, sino de amor, cariño, atención, respeto ... todo".



La mujer sugirió que acabó siendo traicionada por su sobrina: “Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Ella manejó mi vida... Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado".