Dos en una que genera tremendo debate: ¿Era penalti para el Medellín?

Atlético Nacional vino de menos a más en el clásico antioqueño. Bajo las órdenes de Pedro Sarmiento que vive sus últimos partidos como director técnico en posesión del conjunto verdolaga, lograron reponerse del último clásico que perdió. En esta ocasión, la situación empezó compleja con un gol inicial de Luciano Pons sobre los cinco minutos tras una gran asistencia de Andrés Ricaurte.

Pese al gran inicio de Medellín y el excelente primer tiempo que demostraron, todo se derrumbó de hecho en los primeros 45 minutos gracias a la remontada que comenzó con Sebastián Gómez y Nelson Palacio. David González reiteró en ocasiones que el primer tiempo fue muy bueno, pero es curioso cuando Nacional se fue adelante en el marcador.



La reacción de Medellín llegó sobre el final con otro tanto de Vladimir Hernández, pero lamentablemente, se dio cuando faltaban escasos minutos para finalizar el juego. Durante los 90 minutos, digno de un clásico hubo una que otra jugada discutida, una que prendió el debate en el programa de Win Sports, Saque Largo. Los periodistas y panelistas del canal hablaron sobre una posible pena máxima a favor de los poderosos.



Y es que, en medio de un centro al área, hubo un intercambio de empujones y agarrones entre Alexander Mejía y Andrés Felipe Cadavid. La jugada pasó inadvertida, y posteriormente, Emanuel Olivera saltó a cabecear y pareciera como si el balón pegara en su mano, pero tampoco fue dictaminada como penalti. Lo que sí, es que generó mucho bombo en los diferentes programas de análisis tanto a favor del juez central como en contra de las decisiones.



El primero en hablar fue Julián Téllez, el exjugador dijo, “se olvida de la pelota el señor Mejía y el señor Mejía lo único que quiere es desestabilizar a Cadavid”. Un intercambio de voces de los demás panelistas interrumpió a Téllez. Daniela Caro mantuvo que era de ambos el agarrón, mientras que Eduardo Luis, el conductor del programa pedía que devolvieran la jugada lentamente.



En el análisis, Daniela Caro agregó, “la mano de Andrés Cadavid está en la cara de Alexander Mejía”, referenciando que fue el zaguero central fue quien inició la disputa caliente en el área. “Mirá la mano, mirá la mano”, repetían Eduardo Luis y JJ Miranda haciendo alusión al manotazo de Cadavid a su marca. Además, el periodista antioqueño señaló a Julián Téllez, “si vos pitás ese penalti por eso mismo en un clásico al minuto 90 se acaba el fútbol Téllez, ahí no hay nada. Conclusión, perdiste Téllez, no era nada ahí”.



Pero esa acción no fue la única que estuvo puesta bajo la lupa y dio de qué hablar en el análisis del clásico antioqueño. Ahí mismo, armaron el debate en la siguiente jugada, pues en el salto, Emanuel Olivera parece contactar la pelota con la mano, aunque es muy difícil juzgar porque también se ve un roce en la espalda. El argentino se voltea para elevarse, y la esférica lo impacta.



Eduardo Luis explicó utilizando el reglamento, “de la axila para abajo, le está pegando justo ahí, ese es el punto de contacto”, de esa manera, para el periodista, quien relatará el Mundial fue penalti. Las voces aparecieron, Daniela Caro apoyó a Eduardo, mientras que Iván René Valenciano preguntó nuevamente cuándo se dictaminaría pena máxima.



Sin embargo, Iván Valenciano no lo entendió y puso un ejemplo que poco o nada tenía que ver, “o sea si el balón le pega a un jugador en la raya del vértice del área no es penal”. Eduardo Luis le respondió, “no, lo que pasa es que el reglamento lo muestra hasta con una foto y pone en la zona una sombrita verde. El reglamento dice que en la axila para abajo es penalti”, mientras iba hablando se tocaba el brazo para señalar en qué parte de Emanuel Olivera impactó.



Haya sido agarrón o empujón de Alexander Mejía a Andrés Felipe Cadavid, o haya sido una mano de Emanuel Olivera, los dos posibles penaltis no fueron señalados. Ya quedará simplemente para la discusión, nada más que eso.