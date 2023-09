Crítica a Bodhert en Santa Fe: ‘Cree que dirige niños de una escuela’

Siguen lloviendo críticas para Hubert Bodhert, director técnico de Independiente Santa Fe, quien entregó unas fuertes declaraciones criticando a sus jugadores, luego de la derrota 3-0 contra Atlético Nacional, el pasado jueves, en la fecha 13 de la Liga BetPlay II.



Opiniones divididas sobre la manera de exponer a sus jugadores; lo cierto es que Bodhert sigue siendo discutido en el equipo albirrojo, pues el estilo no le gusta a los hinchas y la prensa le critica su irregularidad.



Este viernes, el periodista Diego Rueda lanzó una fuerte crítica a Bodhert, pues asegura que tiene un gravísimo problema: “No ha entendido dónde está dirigiendo”, haciendo alusión a que no ha entendido lo que es dirigir un equipo grande, histórico y de mayor prestigio de los clubes que ha dirigido.



Rueda no tuvo piedad con Hubert Bodhert, diciendo que “él cree que está dirigiendo una escuela en Cartagena o Barrancabermeja”.



“Porque cuando uno le dice a un jugador que no sabe parar la pelota, es porque cree que está dirigiendo niños. Usted puede decirles a sus jugadores de otra manera. Lo que pasa es que hay términos que duelen para un jugador”, comentó en el ‘Vbar Caracol’.



El periodista se puso en los pies de los futbolistas de Santa Fe: “Si yo como profesional no sé ‘ni parar una pelota’… ¡Dios mío, ¿qué me dijo el que dirige el equipo?! Me mandó a lo más pobre de mí nivel”.



Finalmente, criticó las contrataciones que pidió y especialmente dejó la duda sembrada sobre la cantidad de minutos que ha tenido Kevin Londoño, jugador discutido por la afición: “Trajo doce jugadores, de esos jugadores el mejor referenciado era Rubén Manjarrés, y no le ha dado minutos. Y a Kevin Londoño, que no es para ser titular, pero como es el jugador de todos los equipos de Bodhert, lo pone por encima que están en mejor nivel”.