'Manga' Escobar: historia de escándalos que podría acabar en la cárcel

Andrés 'Manga' Escobar tiene la misma dosis de talento para jugar al fútbol que para meterse en problemas. Este viernes se infirmó que desde Islandia que fue condenado por un delito de abuso sexual cometido en ese país, sin que él o algún vocero oficial se haya referido formalmente al tema.

Es una más de su lista de escándalos y conflictos en una carrera que no pudo ser tan exitosa como la de quienes fueron sus compañeros de generación, entre ellos James Rodríguez, Luis Fernando Muriel o Santiago Arias.



Aquí la lista de los desencuentros que amenazan con poner un final prematuro a su carrera:



-Fue excluido de la selección nacional en el Mundial Sub 20 que se cumplió en el país en 2011; el técnico Eduardo Lara decidió dejarlo fuera y él responsabilizó a sus compañeros.



- Pasó sin éxito por Dínamo de Kiev (Ucrania); Évian (Francia) y Dallas FC (Estados Unidos).



- Llegó a Atlético Nacional en 2015 pero llegó tarde a un entrenamiento y el técnico Reinaldo Rueda lo devolvió y él decidió renunciar. Se privó de estar en el equipo campeón de Copa Libertadores.



- Se disciplinó, Millonarios le abrió la puerta, fue protagonista en 2016 y volvió a ponerse en el mercado internacional, fichando por Vasco Da Gama. Entonces arregló su llegada a Santa Fe pero lo plantó para ir a Estudiantes de La Plata, donde apenas jugó dos partidos.



-Llegó a Deportes Tolima pero un día se quedó dormido en una camilla y dio positivo a una prueba de alcoholemia. Fue despedido. "Lo del Tolima fue una falla total mía, que le pudieron dar otro manejo. Me equivoqué, no lo niego, Tolima quería sacarme del club pero también del fútbol no tenían por qué retirarme, me exponen así ante un país, me toman una foto y la publican, ¿qué equipo me va a querer así?", dijo en entrevista con FUTBOLRED.



- Fue involucrado en actos de indisciplina cuando coincidió con Pablo Armero en Alagoano de Brasil, pero alegó que él no estaba con su compatriota en esos momentos que fueron denunciados por la prensa y que no siguió en el club porque su contrato terminó, no por indisciplina.



-Cúcuta anunció el final de su contrato por "justa causa", pero él nuevamente se defendió: "En Cúcuta hay contrato blanco y uno negro, si te pagan por ejemplo 20 millones al mes, 18 van en el malo y dos en el bueno. En Cúcuta es tómalo o déjalo... Menos mal salió Cadena", dijo en charla con este portal.



-Aunque fue oficializado como refuerzo de Real Potosí de Bolivia, no quiso ir y prefirió irse a Leiknir Reykjavic de Islandia, donde se reportó en las últimas horas que fue condenado a dos años de cárcel por presunto abuso sexual.