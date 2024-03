Hinchas de Millonarios explotaron con Daniel Ruiz: fuertes críticas

El mal momento de Millonarios en la Liga BetPlay I-2024, tiene a los aficionados estresados y desesperados. Y no es para menos, el embajador está lejos de su clasificación a los cuadrangulares semifinales, y el calendario se apretará con el inicio de la Copa Libertadores 2024.



Además, el bajo nivel tiene preocupados a los hinchas azules, pues no quieren una decepción en la Copa, competición en la que les tocó un grupo difícil, pero, si suben el nivel, no es imposible.



Y uno de los jugadores que mayor decepción ha generado en el arranque de la temporada 2024 ha sido Daniel Ruiz, quien ha estado en bajo nivel individual.

Así, el volante bogotano fue víctima de fuertes comentarios de algunos seguidores, pues publicó unas fotos publicitarias en su cuenta de Instagram, que generaron la reacción de varios hinchas.

“Mano no te tires maaaas por favor. Juega bonito, juega duro como en el barrio. Sin tirarse, ni busques falta”, fue una de las críticas que recibió Ruiz.



El bogotano, de 22 años, ya debió haber leído comentarios como “esperemos que vuelva el Dani10 que tanto inflamos…”; o reclamos como “Qué paso, por qué ese bajonazo tan grande. Ahora solo se la pasa en el piso y pidiendo amarilla, que pasó antes eras chévere”.



“Se le olvidó jugar al hombre, ya no se le ve esas ganas de antes”, fue otro de los comentarios en su cuenta de Instagram.