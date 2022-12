Hinchas de América protestaron fuertemente contra Tulio Gómez

América de Cali cerró este miércoles su participación en la Liga II-2022. El Pascual Guerrero fue testigo del juego contra Águilas Doradas, que definía el finalista pero en el que el equipo escarlata llegaba eliminado en la última fecha del cuadrangular B.



Este año América no ganó nada, no disputó finales y sí tuvo descalabros económicos por la salida de Juan Carlos Osorio. El entrenador que lo reemplazó fue Alexandre Guimarães, pero el equipo no mejoró en la parte deportiva y fracasó esta temporada.



Es así que los hinchas protestaron durante el encuentro en contra de la gestión de Tulio Gómez, máximo accionista del club caleño, y llevaron pancartas en las que hicieron notar su disgusto y desaprobación.



Con fuertes mensajes, las barras le pidieron a Tulio que el próximo año invierta en contrataciones y fichajes para mejorar el plantel, o venda sus acciones.