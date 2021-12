¿Lucrativa nostalgia? Lo que cobrarían hijos de Maradona por homenajes

Diego Maradona falleció hace más de un año y prácticamente no hubo un solo día que no se hablara del tema, que no se lanzara una nueva hipótesis sobre su fallecimiento, que no se revelara un secreto, que no se destapara un escándalo. Normal, era Maradona.

Y ahora que todos quieren sumarse a la nostalgia y parece un reality de mostrar quién lo extraña más, aparece una verdad incómoda pero inevitable: Diego, después de muerto, es y será una máquina de hacer dinero.



En ese laberinto estarían ahora sus familiares, que reciben millonarias ofertas por aparecer en cuanto homenaje se le rinde en distintos lugares del mundo. El último, un amistoso entre FC Barcelona y Boca Juniors, dos de sus clubes queridos, prueba el alcance de la figura del ídolo: el club argentino le ganó al español en definición por penaltis, pero a nadie le importó ni le importó eso porque al final, cortesía de los millonarios nostálgicos de Arabia Saudí, facturaron todos de cuenta del fallecido futbolista.



Al menos eso es lo que aseguró Verónica Ojeda, expareja del 10 y madre de su hijo Diego, en declaraciones a La Red.



Según ellas, Gianina y Dalma, las hijas de Claudia Villafañe, ambas cobraron por participar en ese encuentro: "Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen. Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas”, dijo.



¿Y por qué no estuvo su hijo Diego? "A Dieguito lo invitaron, fue el primero en recibir el llamado. Pero él tiene que estar en Argentina para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola”, contó. Bueno es que se trata de establecer si las chicas son hijas del 10 y, en consecuencia, tendrían derecho sobre la fortuna de unos 50 millones de dólares que habría dejado al momento de su muerte.



No sería el único negocio que se hace con la nostalgia por la desaparición del ídolo, pues la propia Dalma, actriz de profesión, es la productora ejecutiva de una serie documental de tres episodios que no tiene fecha de estreno pero que saldrá a la luz y promete ser, otra vez, un negocio redondo.



El recuerdo de Maradona es, antes que nada, eso: un lucrativo negocio. No quiere decir que no se extrañe, solo que ahora se cobra por eso. La nostalgia como herramienta de facturación, una realidad que tal vez él también contempló.