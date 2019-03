La dolorosa confesión de Carlos Valderrama Jr., el hijo del ‘Pibe’

El nombre de Carlos Valderrama retumba por estos días en el fútbol chileno. Y no es que el ‘Pibe’ esté de visita por tierras australes, si no que su hijo, Carlos Alberto Valderrama Ruge, está buscando una oportunidad en algún club de ese país para demostrar sus cualidades como futbolista.



Valderrama Jr., de 25 años, tuvo una charla con el diario ‘La Tercera’, explicando por qué el interés de jugar en Chile. “El fútbol chileno tiene una raza de futbolistas de mucha dedicación y calidad. Para mí ha sido poco valorado en Suramérica, pero todo el que sabe de fútbol sabe que el fútbol chileno es exigente”, aseguró.



El hijo del ‘Pibe’ se describe como “un jugador muy técnico. Mi fortaleza es el juego a ras de piso. Soy un mediocampista creativo fuerte, un jugador típico de juego de equipo, muy inteligente”. Sin embargo, sorprende que a su edad no haya tenido mayores oportunidades en Colombia.



“En Colombia no me han abierto las puertas. En el fútbol de hoy en día tienes que tener un apoyo, no solo en lo futbolístico, y no he tenido ese apoyo. En estos momentos mi representante está viendo la posibilidad de que Chile me abra las puertas y así poder demostrar mis condiciones”, dijo Valderrama Ruge.



El hijo del ‘Pibe’, que vive en Bogotá, aseguró que ser el hijo del mítico futbolista no ha sido fácil para abrirse un espacio: “Es muy difícil, porque las personas no te ven normal, sino con ojos de exigencia, de que tienes que hacer esto o esto otro. Llevar el apellido Valderrama no solo genera expectativas, sino envidia, porque así como lo quieren, hay muchas personas que no gustan de él. Entonces, uno siendo su hijo, esas opiniones repercuten hacia uno”.



Carlos Valderrama Jr., quien está a la espera de que un club chileno, sea de la A o de la B, aseguró que tiene similitudes con el juego de su padre, “pero no me gusta hacerlas porque no hay jugador en el mundo que sea idéntico a otro. Siempre hay matices. No somos iguales, pero la sangre se lleva”.



Sin embargo, el joven volante tuvo una dolorosa confesión acerca de la relación padre-hijo con el ‘Pibe’. “Él vive en Barranquilla y yo en Bogotá. Cero contacto. Él tiene su vida, su hogar, por eso me ha tocado un poco duro. Es difícil cuando no tienes el apoyo de tu padre”. “¿Y por qué esa distancia, esa falta de apoyo?”, preguntó ‘La Tercera’: “Yo tengo una idea, pero eso se lo tendrás que preguntar a él, porque no quiero exponerlo ni tampoco quiero dañarle la imagen. Cada uno con sus decisiones”, apuntó.