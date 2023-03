Ex confirma divorcio y apoya a víctima: a Hakimi solo le cree Rentería

Las cosas se sigue complicando para Achraf Hakimi, estrella de Marruecos y el PSG, quien fue denunciado ante la justicia por presunto abuso sexual.

El futbolista fue acusado por una joven mujer francesa de haberla invitado a su domicilio y allí besarla y tocarla sin su consentimiento antes de abusar de ella.



El jugador niega los hechos y habla de una relación consentida, casi la misma versión de su colega Dani Alves por hechos similares. Este último está en la cárcel y a la espera del juicio y, casualmente, también enfrenta una demanda de divorcio.



Y es que la actriz Hiba Abouk, esposa de Hakimi y madre de sus dos hijos, ha roto su silencio y ha hablado por primera vez del escándalo, dejando claro que su separación del futbolista se produjo antes de este escándalo y que, en todo caso, es solidaria con la posible víctima.



"La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena", señaló en una publicación en su cuenta de Instagram, que tiene 1,6 millones de seguidores.



"Quién iba a imaginar que, además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia, he necesitado tiempo para digerir este shock", añade.



"Dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia, siempre estaré del lado de la víctima", agrega, una estocada en medio de la investigación para su ahora ex esposo. Lo principal ahora, según dice, es exigir respeto para sus hijos y ella misma.



Vale mencionar que este es el caso al que se refirió el periodista Óscar Rentería y que le costó su salida del programa El Pulso de Caracol Radio. En su momento dijo que "Una mujer no debía ir sola a un apartamento de un futbolista" y añadió: "La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo". Parece ser el único aliado de Hakimi.