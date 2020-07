El regreso de Hernán Peláez a la radio y el nuevo programa al que irá

Vuelve Hernán Peláez a la radio. El reconocido periodista tendrá un espacio deportivo y entrará en la competencia de la franja de la tarde entre las emisoras de FM. El ‘Doctor’ Peláez no llega solo, pues tendrá un compañero irreverente y que sabe, a su estilo, de fútbol. Se trata de Martín de Francisco, quien hace poco salió de RCN y se unirá al proyecto.

La W será la emisora que tendrá a esta particular pareja. Peláez pondrá su memoria, su simplicidad y su experiencia; De Francisco tendrá la chispa, el vocabulario extenso, el comentario mordaz y hasta su risa elocuente.



Aunque no se ha confirmado el nombre del programa, pues faltan cosas por definir, se conoció que irá de 2 a 3 de la tarde, en un horario en el que la franja deportiva se toma la radio, pues se enfrentará a programas de Blu Radio, RCN y Caracol.



La frecuencia para escuchar a Peláez y De Francisco es 99.9 FM y 690 AM. Se espera que se anuncie oficialmente el espacio, pues se habla de que comenzaría este lunes 6 de julio.