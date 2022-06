‘Arriero’ Herrera, campeón con Nacional: las confesiones de su familia

Hernán Darío Herrera llegó a Atlético Nacional el pasado 1 de marzo, en reemplazo del técnico Alejandro Restrepo, y fortaleció un grupo de jugadores, conformando una familia que salió victoriosa y obtuvo el título de la Liga BetPlay I-2022, ganando la estrella 17 en la historia verdolaga.



El ‘Arriero’ logró, en menos de cuatro meses en el cargo de entrenador, conformar un equipo con mentalidad y talento, que entendió la oportunidad de meterse en el corazón del hincha verde. Así, Herrera, también campeón de la Copa Colombia en 2018 con Nacional, escribió una página más en la historia del verde y cumplió su gran sueño: ser campeón de la liga colombiana con el equipo de sus amores.



Sin embargo, el ‘Arriero’ ya ganó el mejor título de su vida: padre ejemplar, abuelo amoroso y esposo romántico, que ha dejado el corazón para sacar adelante a sus dos hijos, hacer feliz a su esposa y disfrutar de su nieto.



La familia de Hernán Darío Herrera está tan orgullosa y feliz por el ‘Arriero’, como satisfecha por el premio que llega a las vitrinas de Nacional y el corazón del entrenador nacido en Angelópolis, Antioquia.



Maribel es su amor, solo con ella vive la felicidad

Hernán Darío le debe todo al fútbol: incluso gracias a su amistad con Pedro Sarmiento, compañero en Nacional y en Selección Colombia, fue que conoció al amor de su vida. “Lo que conviene, a la casa viene”, recuerda su esposa, Maribel López… Un día el ‘Arriero’ acompañó a Sarmiento a visitar a su novia, y allí Herrera conoció a Maribel, cuñada de Pedro y a quien, desde hace 44 años, no deja de admirarla.



“Duramos 3 años de novios y el pasado 2 de marzo, un día después de asumir como técnico de Nacional, cumplimos 41 años de casados. Desde que Pedro (Sarmiento) me lo presentó, duramos como tres meses de visitas y nos hicimos novios. Me cautivó que era de pocas palabras, muy noble, pero muy romántico y amable”, dice Maribel.



Detrás de ese técnico estricto, de gestos fuertes, de ansiedad en la raya, hay un hombre detallista y amante de la jardinería. “Nuestra relación empezó como amor por llamadas telefónicas. Me ponía canciones y me las dedicaba; yo también. Incluso el ‘ringtone’ del teléfono de Hernán cuando yo lo llamo es la canción “Mary es mi amor”, de Leo Dan, que fue la más especial de sus dedicatorias.



En el teléfono de Maribel también suena diferente cuando su esposo la llama: “Canción de Boda”, de Demis Roussos, es su ‘ringtone’. “Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré hasta el fin del fin…”.



Maribel y Hernán, felices abuelos de Nicolás. Foto: Tomada de Instagram: @andreahelor

El fútbol hizo que Hernán Darío y Maribel se casaran un lunes. El domingo había que dejar todo en la cancha y al otro día había oportunidad de oficializar el amor. Carlos Salvador Bilardo fue el padrino de matrimonio.



A los pocos años, el ‘Arriero’ fue padre de un hijo varón: Hernán Darío, como su padre, fue bautizado. Hoy, a sus 37 años, el hijo mayor del técnico de Nacional trabaja en España y es un genio del arte conceptual, el dibujo y el diseño gráfico.



Desde el país ibérico, Hernán Jr. recuerda a su padre en los últimos años de su carrera de futbolista, jugando con América de Cali. “Se mantenía mucho tiempo entrenando, jugando, por fuera de la ciudad en viajes y concentraciones, con partidos de la liga colombiana y de Copa Libertadores. Mi padre ‘se mataba’ trabajando, sabiendo que llegaba a la casa y me iba a tener a mí y a mi mamá, y luego a mi hermanita”, dice.



Hernán soñaba con que su hijo, un niño, siguiera sus pasos y llevara el legado de ese gran jugador que deslumbró en Colombia: “Él quería que fuera como él, y me traía pelotas, pero yo me sentaba en ellas (risas). Lo mío no era el fútbol. Me emocionaba más con otros juguetes, que con un balón”.



Sin embargo, rápidamente Hernán, desde muy pequeño, demostró sus talentos: “Siempre fui inquieto con el dibujo; rayaba las paredes y empapelaron toda la casa para que yo dibujara. Mi padre y mi madre me apoyaron con el arte, me consiguieron una escuela para que aprendiera. Incluso perdí sexto grado por dibujar los cuadernos y no estudiar”.



Años más tarde nació Andrea, y Hernán conoció otra faceta de su paternidad: la niña de sus ojos, para completar la parejita. Andrea estudió negocios internacionales y desde hace unos años se radicó en Estados Unidos.



“Lo recuerdo jugando, pero es más clara mi memoria cuando ya era técnico y arrancó esa etapa con Real Cartagena; celebré mucho los dos ascensos con ese equipo”, dice Andrea, quien, como su hermano, no es tan futbolera, aunque sí muy apasionada por el trabajo de su padre: “Yo no soy hincha de un equipo, si no de mi padre. A donde vaya, siempre le haré fuerza”, añade.



“Mi padre es muy tranquilo, no como lo ven dirigiendo. Nos enseñó el respeto a los demás, nos dio ejemplo porque tiene un don de gente, una sencillez…es una persona muy paciente, que trata de hablar más que discutir, y que me enseñó a calmarme antes de decir y hacer cualquier cosa”, describe Andrea a su héroe.



Andrea no vino sola a Colombia para presenciar los dos partidos de la final, trajo a Nicolás, su hijo y nieto de Hernán Darío. “Recuerdon cuando conoció a su nieto, lloraba, le daba nervios alzarlo. Y es un abuelo muy consentidor y alcahueta; siempre ha brindado un amor muy puro.



“Me da mucha alegría que mi papá sea campeón, porque cumplió su sueño. Es un apasionado, come y respira fútbol. Yo le saqué la misma pasión en mi carrera; ser un enfermo por el trabajo. Además, salir campeón con Nacional es mucho más especial, porque el club hace parte de su vida; la estrella sería la última pincelada, pero el trabajo no termina”, dice su hijo.



Mientras que Maribel, su compañera de tantos años, descansa con la estrella 17 de Nacional, porque “es un regalo de Dios para Hernán. Somos muy creyentes y oradores, y sé lo que significa para él. Además, es lo máximo en su carrera, porque tiene sangre verde. Fue muy paciente, esperando su oportunidad, y ahora disfruta del premio al sacrificio y al amor que le pone a su trabajo y a su institución”.