¿Hernán Darío Gómez le cantó verdades? Faustino se lo tomó con risa

La relación entre Hernán Darío Gómez y Faustino Hernán Asprilla ha sido tomada en cuenta con chispas y con pinzas por los comentarios y las características de ambos personajes que no tienen pelos en la lengua para hablar de un tema en específico. Cuando tienen que contar las verdades, no tienen ningún miedo alguno para cantar las verdades, y siempre ha sido así.

Hernán Darío Gómez confió en Faustino Asprilla cuando el ‘Bolillo’ dirigía al Atlético Nacional, y el estratega nunca tuvo miedo de dejarlo relegado en el banquillo después de noches de fiesta del delantero colombiano. La indisciplina ha rodeado al ‘Tino’, pero él siempre habló en la cancha pese a sus famosas fiestas.



Y es que, la relación entre el estratega y el ahora panelista de ESPN se ha manejado como padre e hijo. Una conexión a veces tóxica, pero no deja de sorprender por el buen semblante que manejaban en cada sesión de entrenamiento en Atlético Nacional y en la Selección Colombia. Faustino mencionó hace unos meses que cuando llegó al cuadro antioqueño, no solo se convirtió en jugador del club, sino que entabló un gran vínculo con el director técnico.



Faustino Asprilla mencionó que mucho de lo que aprendió en el balompié fue gracias a Hernán Darío Gómez, que lo recibió y lo puso de titular. La relación fue buena, pero también el estratega le exigía mucho, tanto así que le permitía muchas cosas, pero a cambio de comprometerse en la cancha. El ‘Bolillo’ siempre fue ese personaje que le dio la confianza en Selección Colombia y Nacional, un padre que nunca tuvo problemas para cantarle las verdades.



El miércoles 21 de septiembre, en el programa ESPN F360, Faustino Asprilla le realizó una pregunta sobre el fútbol moderno al invitado, Hernán Darío Gómez, quien se complicó en contestar la pregunta, y le devolvió con un dardo a Faustino. “Los distintos técnicos tienen sus estilos. El fútbol no ha cambiado y el fútbol moderno no existe, son simples palabras que se han utilizado. Esa pregunta no te la sé responder”, contestó el ‘Bolillo’.



Y fue en ese momento, tal vez por no saber qué responderle, que le volteó la pregunta con un comentario venenoso al que Faustino Asprilla reaccionó con risas, “vos no salías por ser mal jugador, ahora que recuerdo. Vos salías porque no eras disciplinado”. Luego, el estratega tuvo también su encontronazo con la panelista, Lizeth Durán mencionándole que para hablar de la Selección Colombia, ella tenía que ser una personaje que haya jugado fútbol.