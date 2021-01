El mejor análisis del ‘Bolillo’ Gómez en clasificación del DIM en Copa

Deportivo Independiente Medellín defenderá su título en la Copa Colombia y buscará el bicampeonato de la mano de Hernán Darío Gómez, quien, en menos de un mes de trabajo, alcanzó su segunda final con el poderoso y espera que esta sea la que le permita dar una vuelta olímpica en el equipo de sus amores. Al final del partido frente a Deportes Quindío, el técnico antioqueño habló lo que le gustó y lo que le falta a su conjunto para lograr esa idea de juego que pretende.



Fue un triunfo difícil y apretado. 1-0 que fue suficiente para luchar por el primer título del 2021.



“Medellín hizo un primer tiempo parecido a lo que pretendemos, un equipo ordenado, con elaboraciones, llegando al campo contrario con triangulaciones, cambios de frente, jugando bien al fútbol. En el segundo tiempo fuimos desconocidos, es que enfrentamos a un rival que tiene mucho trabajo, que en su categoría es muy fuerte y nos costó en el segundo tiempo, los aguantamos a punta de táctica, no fuimos precisos con la pelota, nos descompusimos un poco, pero sin dar mucha opción también”, precisó.



Sobre su plantel, ‘Bolillo’ señaló que “son jugadores inteligentes, muy técnicos. Les cuesta por momentos, en los últimos minutos ser más agresivos en la recuperación. Cuando teníamos la pelota, intentamos cosas buenas, aunque fuimos imprecisos. Cuando no la teníamos, nos faltaba ser más dinámicos”.



Volviendo al análisis del juego, el estratega sostuvo que “me gustó el primer tiempo, en el segundo tiempo tuvo entrega, contra un rival fuerte dinámico con una gran condición física. Pero nosotros somos muy buenos reduciendo espacios y siendo ordenados”.



Sin embargo, fue hasta el final de la rueda de prensa que el ‘Bolillo’, a su mejor estilo sincero y sin filtro, remarcó que este partido fue “una paridera la hijue…”, frase en la que coinciden muchos fanáticos rojos, quienes asocian al DIM con sufrimiento para llegar a instancias definitivas y que en esta ocasión no fue la excepción.



Como no querer al Bolillo y su honestidad brutal. pic.twitter.com/Xa4aYu0SRq — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) January 28, 2021

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8