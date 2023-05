¿Se fueron a las manos? Tensión entre Piqué y hermano de Shakira

La nueva normalidad de Shakira y sus hijos en Miami estaría siendo tan traumática como ella misma temió hace unas semanas, cuando pedía respeto por su intimidad y la de sus hijos.

La colombiana es protagonista de los programas e farándula, que reportan una supuesta incómoda situación en la primera visita de Gerard Piqué a sus hijos, Milan y Sasha

.

En el programa La mesa Caliente de Telemundo se informó que Tonino habria intervenido en una supeusta discusión de la ex pareja y la situación se habría salido de control.



“Gerard llegó a la ciudad de Miami a pasarla con sus hijos. La noticia del fin de semana es que se supone que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión con Piqué se volvió tan violenta que, supuestamente, Tonino se tendría que haber ido a golpes para defender a su hermana”, comentaron los presentadores.



“La Policía tuvo que intervenir, no existe un reporte oficial y público sobre dicho incidente. Piqué fue visto el fin de semana, estaba en un exclusivo hotel con acceso al mar, donde estuvo almorzando con sus pequeñines, a quienes se les vio en la piscina del hotel”, agregaron.



No hay comentarios ni alguna confirmación sobre el supuesto incidente, que se suma a los cruces que habrían tenido las familias Piqué y Mebarak durante el traumático proceso de separación.