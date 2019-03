La increíble revelación que hizo Eden Hazard en una entrevista

En medio de una entrevista con RTBF, medio de Bélgica, Eden Hazard realizó una confesión bastante particular: la figura de Chelsea contó que tras haberse confirmado su traspaso al club londinense, salió a festejar con un par de amigos y la celebración se le salió de las manos, por lo que al otro día tuvo que jugar un partido de clasificación a la Eurocopa en estado de ebriedad.



"Decidimos ir a tomar algo y se nos fue de las manos. A la mañana siguiente, todavía estaba ebrio”, aseguró Hazard.



Sin embargo, parece que la situación no le cayó tan mal al futbolista, pues antes de ser sustituido en el minuto 60 de ese partido, el belga anotó un triplete que le dio el triunfo a su Selección.



De igual manera, uno de sus compañeros en Lille durante ese momento complementó: “No durmió, bebió toda la noche e igual metió un hat-trick en treinta minutos. Después, cuando fue sustituido, salió directamente del estadio, acompañado por su familia y fue por una hamburguesa a uno de sus restaurantes favoritos”.



Y como para concluir la historia, Hazard se refirió a la hamburguesa en tono de broma: “La salsa de aquella hamburguesa era mi preferida. Todavía le pido a mi madre que me traiga de vez en cuando a Londres. Cometí una estupidez, aunque aún nos reímos con aquella historia. Es lo que me convirtió en leyenda de la selección".



¿Cómo festejará si se da su traspaso a Real Madrid?