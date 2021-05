¡Hay memes! América y un look para Libertadores que rompió las redes

Como es habitual, los equipos colombianos se ponen "la mejor pinta" para viajar a los compromisos continentales y América no fue ajeno a ello.



Desde su primera salida en Copa Libertadores, cuando viajó a Brasil para enfrentar a Mineiro, los comentarios por su look estuvieron a la orden del día. Muchos reprocharon el azul de los trajes, pues venía de perder con Millonarios en los cuartos de final.



En las últimas horas, el club compartió algunas fotografías del equipo que emprendió viaje a Paraguay, para jugarse la clasificación frente a Cerro Porteño. Los escarlatas, esta vez con traje azul en el caso de los jugadores, y el cuerpo técnico vestido de negro, no se escaparon de los memes.