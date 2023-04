¿Se pifió la transmisión? Harold Rivera es confundido con su asistente

Independiente Santa Fe jugó su primer partido del grupo G de la Copa Sudamericana y frente a Goiás en Brasil el conjunto dirigido por Harold Rivera logró sacar un valioso empate de visitante que lo deja con buenas posibilidades de seguir luchando por el primer lugar de su zona.

Pese a que no hubo goles en el partido, en el comienzo de la transmisión del juego, la televisión internacional tuvo una pequeña confusión, pues cuando corrían casi cuatro minutos, la señal de origen quiso enfocar al técnico de Santa Fe Harold Rivera, pero terminaron con poner el foco a su asistente técnico Gonzalo Martínez, quien en ese momento se encontraba dando órdenes a los jugadores del león.



Sin embargo, la razón por la que Harold Rivera no dirigió contra Goiás fue porque el técnico cardenal estaba pagando una fecha de sanción pues salió expulsado en la fase previa de Sudamericana contra Águilas Doradas.



Igualmente, en redes sociales no pasaron por alto ese echo e hicieron toda clase de comentarios por la falla de la señal de origen.

Se oscureció el profe pic.twitter.com/tyF3XyleDM — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) April 5, 2023

Harold Rivera después de tres años diarios de crossfit. (?) pic.twitter.com/3Nwz8zcC9L — Sergio. (@sergiof10_) April 4, 2023