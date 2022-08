Referentes azucareros explotaron contra jugadores del Cali: sin filtro

Deportivo Cali continúa en el bache. Tras un primer semestre de Liga en el que las cosas no se dieron y con dos eliminaciones internacionales, el cuadro azucarero buscó en Mayer Candelo un renacer.



Desafortunadamente para los hinchas, la cosa no cambió en lo absoluto. Los malos resultados abundan y el desespero es total.

Este martes, el Cali fue goleado en condición de local por Envigado (0-3). Resultado que mantiene al club en la última casilla del campeonato y sin haber conseguido una sola victoria en cuatro salidas.



El proceso Mayer empieza a tambalear y de no encontrarle la vuelta seguramente en poco tiempo termine diciendo adiós...



Justamente sobre la pobre situación del equipo, uno de los últimos referentes verdiblancos se pronunció en redes sociales. El futbolista, que por cierto fue campeón el año pasado, apuntó contra el plantel.



​“Ahora cualquiera se pone la camiseta…”, escribió Harold Preciado en redes sociales. Comentario que enciende la polémica teniendo en cuenta fallos puntuales de dos jugadores durante la caída con Envigado: Kevin Moreno (expulsado) y Carlos Robles (error grosero en el tercer gol).



Otro que se refirió a la estruendosa derrota fue Miguel Ángel Murillo, también canterano verdiblanco: “Me duele mi equipo!! Hace rato me ofrecí a ir pero prefieren gastar millones !! En otros !”.



Preocupación absoluta por el futuro del equipo vallecaucano...

Ahora cualquiera se pone la camiseta…🤦🏽‍♂️💚 — Harold preciado (@haroldpreciado) August 3, 2022