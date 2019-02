¿Quieren la salida de Icardi? Habrían atacado carro de su esposa

Un nuevo capítulo se le suma a la novela de Icardi-Inter-Wanda Nara. Este sábado, la prensa de Italia publicó que el vehículo en el que viajaba la mujer fue atacado por una piedra que no causó grandes daños.

Según La Gazzetta dello Sport, en el automóvil se movilizaba la argentina junto a sus hijos y el abogado de la familia, pero ninguno terminó afectado por el impacto.

Explicó ese mismo medio que la información fue filtrada por el entorno del futbolista, por lo que se está investigando la realidad de este hecho. De ser confirmarse, la tensión entre las partes sería mucho mayor.

Y es que el presente del argentino en Inter no le es nada favorable. Recientemente le quitaron la capitanía por la no renovación de su contrato y él decidió no jugar en Europa League. El siguiente partido de los neroazzurri será contra Sampdoria este domingo, pero se desconoce si allí estará Icardi.