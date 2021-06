Extraño silencio de James sobre Selección Colombia: ¿guarda rencores?

Nadie lo ha pasado por alto: la Selección Colombia viene de un triunfo por goleada contra Perú (0-3) y un agónico empate contra Argentina (2-2) y no ha merecido un solo comentario de James Rodríguez, uno de los capitanes.

El zurdo fue desconvocado para darle tiempo de recuperación de una lesión, según explicó el técnico Reinaldo Rueda, y en sus redes sociales ha mencionado a artistas, a futbolistas, a amigos, a todos menos a la Selección, de la que ha hecho parte toda su vida.



¿A qué se debe ese silencio? El periodista Javier Hernández, en Blu Radio, abrió la discusión: "uno no puede ignorar a la Selección de su país, con la que ha conseguido triunfos. A este cuento le está faltando algo. Su enojo es con el grupo, ese corto circuito no ha sanado; es un silencio retador”, dijo.



Al respecto, su compañero Nelson Ascencio explicó: “todavía hay heridas abiertas en la relación de James con algunos de sus compañeros. Es el caso de Wilmar Barrios, con el que tuvo un primer altercado en Barranquilla, ante Uruguay, porque uno de los goles se da por error de James al perder la pelota. El segundo caso es el de Luis Fernando Muriel”.



Se refiere el periodista a los rumores sobre presuntos altercados que llegaron hasta los golpes en la doble jornada de Eliminatorias de noviembre pasado, cuando se encajaron 9 goles en dos salidas y la debacle se cobró con la salida del técnico Carlos Queiroz.



Según Ascencio, ese adiós se fraguó cuando se tocó al actual capitán de campo, David Ospina: “nunca estuvo lesionado ante Ecuador; lo que pasó fue que no estuvo de acuerdo con un planteamiento de Queiroz, al técnico no le gustó y lo hicieron a un lado”.



Lo cierto es que el mensaje más cercano al equipo es de hace seis días, antes de la última doble jornada de Eliminatorias, cuando coincidió con Falcao en Miami. Desde entonces, silencio total.