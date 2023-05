Habló presunta víctima de Dani Alves: duro relato hundiría al jugador

Desde hace tres meses, el jugador brasileño Dani Alves permanece en prisión preventiva por haber violado presuntamente a una joven en una discoteca de Barcelona en el mes de diciembre.



El futbolista ha estado en la cárcel desde el pasado 20 de enero cuando una jueza española dictaminó que el brasileño se iba a prisión preventiva y sin fianza.



Desde entonces, Alves permanece encerrado y aunque ha buscado su libertad provisional en las últimas semanas, la jueza le ha negado ya en dos ocasiones que esté fuera de prisión.

Pues bien, a lo largo de su estancia en la cárcel, Alves ha hecho varias declaraciones. Primero mencionó que la relación sexual con la joven no había sido consensuada, pero luego confesó la verdad y dijo que en verdad si habían sido consensuadas.



Sin embargo, la presunta víctima de Alves ha hablado en las últimas horas en unas grabaciones que fueron dadas a conocer en ‘El programa de Ana Rosa’ que transmite la cadena española Telecinco.



Allí, la joven le habría comentado el caso a un agente de policía de Cataluña y mencionó: "Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar, pero él me dice que 'no' y cierra el pestillo", se escucha en la grabación.



Después de esto, el futbolista habría comenzado a decirle cosas desagradables e incluso la habría golpeado: "También me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa".



Durante el relato, la cámara se apaga y allí el policía le indica que puede hacer la denuncia, pero ella le dice: "Nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo".



Ante esta grabación inédita, se podría haber encontrado una prueba reina de la violación de Alves, pero antes deberán comprobar que el testimonio no está adulterado o manipulado. De comprobarse eso y se prueba que es real, Alves podría estar en graves problemas.