'Fue por amor al club': habla recogebolas del lío en Huila vs Equidad

Mucho ruido causó la pilatuna, que fue mucho más que eso, de un recogebolas en el empate 1-1 entre Atlético Huila y la Equidad.

El muchacho, que hace parte de las categorías juveniles del club opita, mandó un balón al campo cuando La Equidad estaba cerca de hacer un gol, un acto anti deportivo que marcó el empate final.



Se llama Luis Amaya y dijo, entre risas, que su única motivación fue verdaderamente romántica: “Por amor al club. Yo vi que ya nos iban a hacer el gol y dije: no, acá no nos pueden hacer el gol”, dijo en charla con el Vbar de Caracol.



Fue, más que nada, la posibilidad de perder la categoría lo que le causó preocupación: “Yo dije: no, acá el equipo se hunde más en el descenso”.



Lo positivo es que al menos reconoció que cometió un error: “Eso no lo vuelvo a hacer... Eso se vio muy mal”, dijo Amaya, quien de paso reconoció que no conoce el reglamento de la Liga ni las posibles sanciones por su actuación.







Lo más sorpresivo es que el muchacho, dos días después, todavía no tiene ni siquiera un llamado de atención de parte del club, que podría dar una lección de juego limpio, pero habría elegido el silencio: "Aún no me han dicho nada”, concluyó.