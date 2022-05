Habla la que faltaba: ex de De Paul comenta tórrido romance con Tiny

En otras circunstancias, seguramente un noviazgo entre la más mediática artista juvenil y uno de los campeones de la Copa América sería razón de felicidad. Pero no ahora.

Rodrigo De Paul hizo público su romance con la cantante Tiny Stoessel y poco a poco se han ido tejiendo rumores sobre si la historia empezó durante su matrimonio con la modelo Camila Homs o después.



Algunos periodistas deportivos aseguran que el rumor de esa relación ya existía a mediados de 2021, cuando De Paul levantó junto a Messi el trofeo de la Copa América en Brasil. Otros afirman que surgió en noviembre y él ya estaba separado. En todos los casos las fechas parecen no ajustarse.



La pareja De Paul-Stoessel ya se ha dejado ver en románticas escenas en Ibiza y ahora es la ex la que habla de lo que está viviendo, junto a los dos hijos pequeños que tiene con el futbolista.



"Es una situación muy difícil", es lo que atina a decir, cuidando cada palabra para no revelar nada de los que pasa entre ellos. Quedan dudas sobre la relación actual que tiene el jugador con sus hijos y ella insiste en que se respete su intimidad.



Así habló con la prensa argentina de este tema, que literalmente acapara la atención de los medios de comunicación: